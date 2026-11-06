Šolski avtobus zapeljal s ceste in trčil v drevo: dva mrtva, 16 ranjenih

Nesreča šolskega avtobusa v departmaju Ain na vzhodu Francije je po podatkih policije danes zahtevala najmanj dve življenji, 16 ljudi je poškodovanih, med njimi trije huje. Po navedbah lokalnih oblasti je avtobus iz še neznanega razloga zapeljal s ceste in trčil v drevo v jarku, poroča francoska televizija BFMTV.

V nesreči avtobusa na poti med Lyonom in mestom Bourg-en-Bresse sta po navedbah tožilstva umrla mladoletnik in polnoletni mladostnik. Med ranjenimi so tri huje poškodovane hospitalizirali. Med njimi je tudi voznik avtobusa. Preostalih 13 poškodovanih je bilo lažje poškodovanih, so dodali.

Povedali so še, da je bilo na avtobusu 43 potnikov, med njimi 15 mladoletnikov.

Župan občine Lent, kjer se je zgodila nesreča, Yves Cristin je pred tem za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je avtobus »zapeljal s ceste in trčil v drevo v jarku« ob cesti. Po njegovih navedbah naj bi bilo v nesreči »prizadetih več deset ljudi«. Dodal je, da so v občini zagotovili vse potrebno za njihovo oskrbo.

Minister za promet Philippe Tabarot je na omrežju X napovedal, da bo obiskal kraj nesreče.