Nesreča v Bohinjskih gorah usodna za planinca

Slovenske gore so terjale novo smrtno žrtev. 52-letni planinec iz občine Tolmin je v Bohinjskih gorah zdrsnil v globel na strani planine Razor med Žabijskim kukom in Voglom in umrl, so sporočili z novogoriške policijske uprave.



Novogoriški policisti so bili davi obveščeni, da svojci pogrešajo 52-letnega domačina iz enega od od naselij v občini Tolmin.

Policijska patrulja je ugotovila, da se je pogrešani prejšnji dan odpravil v hribe in se zvečer ni vrnil domov. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je planinec v globeli med Žabijskim kukom in Voglom na strani planine Razor opazil negibno človeško telo.



Pripadniki gorske enote posebne policijske enote policijske uprave Nova Gorica in pripadniki gorsko-reševalne službe Tolmin so na kraj nesreče odleteli z vojaškim helikopterjem in ugotovili, da je nesrečni planinec zdrsnil in nato drsel po strmem pobočju približno 200 metrov ter mrtev obležal v globeli. Tuja krivda za nesrečo je izključena.



Truplo so s helikopterjem nato prepeljali na heliodrom v Tolminu.