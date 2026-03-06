Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

Pri nas se takšne nesreče, ko bi se v preiskavi in na sodišču izkazala kazenska odgovornost, še ne dogajajo, če pa se, ne končajo na sodišču. V slovenski sodni praksi se vsak udeleženec za turo v gore odloča svobodno in pri tem sprejema tudi določeno stopnjo tveganja, odgovornost za drugega prevzame nekdo le ob dokazanih hudi malomarnosti, opustitvi pomoči ali dolžne skrbnosti ter če gre za komercialno oziroma vodeno in plačljivo turo.

Edini znani primer, ko je policijska preiskava pokazala elemente kaznivega dejanja, ni prišel na sodišče. To se je zgodilo pri nesreči na Mali Mojstrovki pred tremi leti, ko je društvo Jeti na črno, torej brez licence, v neprimernih snežnih razmerah in brez alpinističnega varovanja vodilo skupino sedmih planincev na alpinistično turo po Župančičevi grapi. Pod vrhom se je nadnje zgrnila ogromna ledena opast in jih poškodovala. Po kriminalistični preiskavi je novogoriška policijska uprava kazensko ovadila organizatorja in vodjo ture, a je tamkajšnje državno tožilstvo ovadbo zavrglo.