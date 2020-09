Nesreča v rudniku zlata v Kongu zahtevala okoli 50 življenj

Preberite še: Plaz blata pod seboj pokopal več kot 160 ljudi

Rešil se je le en rudar

V rudniški nesreči v mestu Kamituga v Demokratični republiki Kongo je včeraj umrlo okoli 50 ljudi. Po trditvah mestnih oblasti naj bi se nesreča zgodila zaradi ugrezanja tal ob obilnem deževju, medtem ko nekateri domačini pričajo, da je predore v rudniku zlata zalila voda iz bližnje reke, ki je v deževju poplavila.Guverner province Theoi je izrazil obžalovanje zaradi tragične smrti 50 ljudi, večinoma mladih. Je pa župan mesta Kamitugadodal, da natančnega števila umrlih še nimajo. Žrtev naj bi bilo po nekaterih podatkih še več, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Nesrečo je preživel le en rudar. Po pričanju nekaterih domačinov naj bi se nesreča zgodila, ko je zaradi deževja poplavila reka blizu rudnika. Voda je nato vdrla v tri predore, rudarjem pa se zaradi močnega toka ni uspelo rešiti iz jame. Župan Bundya je medtem za nesrečo okrivil ugrezanje tal zaradi nalivov. Razglasil je dvodnevno žalovanje in meščane pozval, naj pomagajo pri iskanju preminulih.V improviziranih rudnikih v Demokratični republiki Kongo so rudniške nesreče pogosto smrtonosne. Veliko rudnikov je na oddaljenih območjih, zaradi česar se o nesrečah izve malo.Predstavniki civilne družbe so že pozvali k temeljiti preiskavi vzroka nesreče in k temu, naj oblasti prevzamejo odgovornost zanjo.