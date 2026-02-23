Nesreča v Tamarju: s sankami trčila v 72-letno pohodnico in se odpeljala naprej

Včeraj sta v 72-letno italijansko pohodnico, ki se je vračala iz Tamarja proti Planici, s sankami trčili dve osebi. Po podatkih policijske uprave (PU) Kranj se je pohodnica pri trku huje poškodovala. Osumljenca se na kraju nesreče nista ustavila in ji ponudila pomoči ali dala svojih podatkov, zato ju policija še išče.

Reševalci gorske reševalne službe Rateče so poškodovani pohodnici na kraju nesreče dali prvo pomoč in jo transportirali do Planice, od koder so jo po oskrbi zdravstvenega osebja z reševalnim vozilom prepeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili s PU Kranj.

Neznani osebi, ki sta trčili v pohodnico, prosijo, da se oglasita ali pokličeta na telefonsko številko PP Kranjska Gora 04/582 07 00 ali na 113. Prav tako prosijo morebitne priče dogodka, da pokličejo in posredujejo koristne informacije.