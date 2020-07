Nesreča vozila s slovenskimi oznakami pri Senju usodna za 27-letnico

Hrvaški tisk poroča o prometni nesreči, ki se je v kraju Senjska Draga v bližini Senja tragično iztekla za 27-letno sopotnico v avtomobilu s slovenskimi registrskimi tablicami.



Kot piše portal Index, se je nesreča zgodila včeraj okoli 12.30, ko se je na državni cesti med Senjem in Vratnikom s tovornega vozila z zadrsko registracijo, ki ga je vozil 55-letni voznik, zaradi za zdaj neznanega vzroka odpela prikolica in pristala na drugi strani vozišča.



Vanjo je trčil avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami, v katerem sta bila 28-letni voznik in 27-letna sopotnica. Nesreča je bila zanjo usodna, po današnjih podatkih policistov je umrla v bolnišnici v Sušku. Voznik je težko ranjen.