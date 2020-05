Včeraj ob 20.35 se je v naselju Višnje na območju občine Ivančna Gorica zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom.



Kot so sporočili s Centra za obveščanje in reševanje, se je voznik z gokartom zaletel v tamkajšnjo obcestno kapelico. Gasilci PGD Stična, Ambrus in GB Ljubljana so voznika iz uničenega gokarta izvlekli ter nudili pomoč reševalcem NMP pri oživljanju, a nesreče ni preživel.



Kraj dogodka so zavarovali in očistili. Vzrok nesreče bo preiskala policija.