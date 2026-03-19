Neuradno: mariborski župan osumljen zlorabe položaja

Na sedežu Mestne občine Maribor so danes potekale hišne preiskave, ki jih izvaja Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Po neuradnih informacijah časnika Večer je domnevno župan Saša Arsenovič osumljen zlorabe položaja.

Na Generalni policijski upravi so potrdili, da potekajo preiskave. »Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada na podlagi obsežnega in strokovno zahtevnega predkazenskega postopka, ki se je začel v letu 2025, danes skupaj s kriminalisti iz sektorjev kriminalistične policije Policijskih uprav Ljubljane in Maribora izvajajo zaključno akcijo v zvezi s sumi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije,« so povedali za STA.

Predkazenski postopek usmerja pristojno specializirano državno tožilstvo. Drugih informacij za zdaj ne razkrivajo.

Na Mestni občini Maribor so za STA potrdili, da so jih obiskali preiskovalci NPU. »Vendar vam dodatnih informacij v tem trenutku ne moremo posredovati,« so navedli. So pa potrdili, da je župan začasno pridržan za čas poteka aktivnosti, kot je to običajno pri takšnih preiskavah.

Po neuradnih informacijah časnika Večer je domnevno župan Saša Arsenovič osumljen zlorabe položaja. Sporna ravnanja so menda nastala pri prodaji enega od zemljišč v Mariboru, v preiskavi pa se je menda znašel tudi lastnik podjetja SH Global Tomaž Polak, še piše časnik.