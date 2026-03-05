Neuradno: V Fužinah ustrelili moškega

V Fužinah, na Preglovem trgu, je bil ustreljen moški, poroča Dnevnik. Odjeknili naj bi streli, domnevno so streljali policisti in ubili moškega.

Po beseda očividke dogodka, naj bi policisti ustrelili dvakrat, moški pa je mrtev obležal na prehodu za pešce, poroča Dnevnik. Policisti ustreljenemu menda niso nudili pomoči.

Na policijski upravi Ljubljana so nam povedali le, da intervencija še poteka, več informacij pa nam bodo sporočili kasneje. Dogodka niso niti potrdili niti zanikali.

Več sledi...