Neuradno: Zaradi izsiljevanja aretirali spletnega vplivenža

Kriminalisti v okviru preiskave suma poskusa storitve kaznivega dejanja izsiljevanja opravljajo hišne preiskave pri dveh fizičnih osebah z območja Ljubljane in Nove Gorice, so sporočili z Generalne policijske uprave. Eni osebi so tudi odvzeli prostost. Za koga gre, ne razkrivajo, neuradno pa naj bi pridržali spletnega vplivneža Aleksandra Repića.

Skupno sicer policija izvršuje štiri hišne preiskave, pri tem pa sodeluje 14 kriminalistov, so za STA navedli na Generalni policijski upravi.

Zaradi varstva osebnih podatkov informacije o pridržanem niso potrdili. So pa pojasnili, da so poskusa izsiljevanja osumljene tri fizične osebe, ki naj bi »od oškodovane osebe zahtevale protipravno premoženjsko korist, sicer bi objavile vsebine, ki bi škodovale njej in njeni družini«.

Policija je predkazenski postopek začela na podlagi prijave oškodovane osebe v prvi polovici januarja. Današnje operativne aktivnosti kriminalistov tako niso povezane z zadnjim v javnosti izpostavljenim primerom spletnega napada, so poudarili.

Kot je namreč neuradno izvedelo več medijev, so policisti na brniškem letališču ob vrnitvi v Slovenijo pridržali spletnega vplivneža Aleksandra Repića, ki je bil v teh dneh v središču pozornosti predvsem zaradi dogajanja, povezanega z nedavnim spletnim napadom na Instagram profila Svobode in Roberta Goloba. Profila sta namreč nenadoma zaznala velik porast števila sledilcev, pri čemer naj bi šlo za lažne profile iz tujine. Napad so prijavili vsem pristojnim ustanovam. Dogajanje je komentiral tudi Repić, ki je v objavah tudi zatrjeval, da je prav on s pozivom sledilcem vplival na dogajanje okoli profilov, so poročali mediji.

A današnje prijetje torej ni povezano s tem dogajanjem, pač pa naj bi šlo po poročanju portala N1 za primer novogoriškega odvetnika, ki naj bi ga Repić izsiljeval za več tisoč evrov v zameno za to, da preneha objavljati vsebine o tem odvetniku.

Za kaznivo dejanje izsiljevanja je predpisana kazen od enega do osmih leta zapora.

Repić sicer ni prvič prišel v navzkriž z zakonom. Leta 2015 je bil pogojno obsojen na leto in pol zapora s preizkusno dobo štirih let po tistem, ko so julija 2008 s še tremi mladoletniki zažgali kolibo v Štepanjskem naselju, v kateri je takrat spal 56-letnik, ki je v njej tudi umrl.