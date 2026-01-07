Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.

Primorski zdravnik Nardo Stegel velja za cenjenega in predanega v skrbi za paciente. Občina Pivka, ki mu je maja podelila plaketo za dolgoletno predano delo na področju zdravstva, je v obrazložitvi denimo zapisala, da je bil več kot tri desetletja družinski zdravnik, ki je s strokovnostjo skrbel za zdravje številnih generacij občanov. Toda Stegel je v ponedeljek sedel na zatožno klop koprskega okrožnega sodišča in priznal, da je v skoraj štirih letih naklepno vršil kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali pravic. Kriminalistična preiskava kriminalistov je pokazala, da je danes 70-letni specialist splošne medicine iz naselja Koče v dolini reke Pivke kot uradna oseba prestopil meje uradnih pravic in s tem drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist. V Pivki je namreč kot ...