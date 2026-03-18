Neznanci razstrelili bankomat v Turnišču: kosi so leteli daleč naokoli

V naselju Turnišče, le nekaj sto metrov od pomurske avtoceste Lendava–Maribor, so se danes zgodaj zjutraj mnogi zbudili bistveno prej kot običajno. Bilo je okoli četrte ure zjutraj, ko so bili številni domačini še v toplih posteljah, ko je bilo slišati močan pok. Zgodilo se je pri tamkajšnji trgovini Jager, kjer so nepridipravi razstrelili bančni avtomat.

Ta je bil povsem uničen, pri tem pa je nastala tudi večja premoženjska škoda na objektu trgovskega centra. Dele bankomata, stene in vrata trgovine je odneslo kakšnih deset metrov naokoli po bližnjem parkirišču.

Razdejanje po eksploziji FOTO: Oste Bakal

Območje dogodka je zaprto, na prizorišču so policisti, kriminalisti, forenziki in varnostniki. Neuradno naj bi se nad bančni avtomat spravili amaterji, ki so menda po dogodku nemudoma pobegnili. Ni še znano, ali jim je uspelo priti do denarja; tudi o tem bodo pozneje poročali policisti.

Policisti pozivajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku, da jim to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200. »Več informacij bomo posredovali po zbranih obvestilih,« je sporočila predstavnica za odnose z javnostjo PU Murska Sobota Suzana Rauš.