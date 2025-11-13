  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Neznanec v Ljubljani napadel voznika z ostrim predmetom, nato pobegnil

    Storilec je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    Bavarski dvor je zaradi napada deloma zaprt. FOTO: Ana Hvala
    Galerija
    Bavarski dvor je zaradi napada deloma zaprt. FOTO: Ana Hvala
    R. I.
    13. 11. 2025 | 18:33
    13. 11. 2025 | 19:19
    1:52
    A+A-

    Na Bavarskem dvoru je prišlo do napada z ostrim predmetom, v katerem je bil poškodovan voznik mestnega avtobusa. Na kraju je policija, ki poskuša zavarovati kraj dogajanja in je sprožila tudi že iskanje storilca, ki je pobegnil s kraja. Prišli so tudi reševalci. Po nekaterih izjavah očividcev, naj bi bil storilec migrant, ki ni imel denarja za avtobus.

    Voznik pa bo preživel, izvlekel se je iz kritičnega stanja.

    Policija je bila o napadu obveščena okoli 17.30. Od takrat poskušajo izslediti pobeglega storilca. Gre za moškega, starega med 35 in 50 let, visokega med 180 in 190 centimetrov. Moški ima svetle lase in svetlo brado.

    Bavarski dvor. FOTO: Ana Hvala
    Bavarski dvor. FOTO: Ana Hvala

    V času dogodka je nosil rdečo jakno, a obstaja možnost, da se je preoblekel, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

    Policija ob tem poziva vse, ki imate kakršne koli informacije o dogodku ali storilcu, da o tem nemudoma obvestijo policijo na številko 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.

    Bavarski dvor FOTO: Ana Hvala
    Bavarski dvor FOTO: Ana Hvala

    Hkrati opozarjajo občane, da se v primeru, če opazijo osumljenca, ne izpostavljajo, temveč takoj pokličejo policijo na številko 113, saj gre glede na opisano dejanje za nevarno osebo.

    Bavarski dvor. FOTO: Ana Hvala
    Bavarski dvor. FOTO: Ana Hvala

    Novice  |  Slovenija
    policijanapadLjubljanapobegavtobus

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spremembe zakonov

    Minister Vinko Logaj: Učiteljevo gradivo ni učbenik, ampak učni načrt

    Če bo sprejeta novela zakona, bo strokovni svet potrjeval vsa učna gradiva, tudi delovne zvezke. Cilj je večja kakovost in nižji stroški za starše.
    Špela Kuralt 13. 11. 2025 | 19:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU

    Časa za financiranje Ukrajine vse manj, Slovenija previdna

    Brez podpore bo državna blagajna v Kijevu v nekaj mesecih prazna.
    Peter Žerjavič 13. 11. 2025 | 18:56
    Preberite več
