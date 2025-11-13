Neznanec v Ljubljani napadel voznika z ostrim predmetom, nato pobegnil

Na Bavarskem dvoru je prišlo do napada z ostrim predmetom, v katerem je bil poškodovan voznik mestnega avtobusa. Na kraju je policija, ki poskuša zavarovati kraj dogajanja in je sprožila tudi že iskanje storilca, ki je pobegnil s kraja. Prišli so tudi reševalci. Po nekaterih izjavah očividcev, naj bi bil storilec migrant, ki ni imel denarja za avtobus.

Voznik pa bo preživel, izvlekel se je iz kritičnega stanja.

Policija je bila o napadu obveščena okoli 17.30. Od takrat poskušajo izslediti pobeglega storilca. Gre za moškega, starega med 35 in 50 let, visokega med 180 in 190 centimetrov. Moški ima svetle lase in svetlo brado.

Bavarski dvor. FOTO: Ana Hvala

V času dogodka je nosil rdečo jakno, a obstaja možnost, da se je preoblekel, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policija ob tem poziva vse, ki imate kakršne koli informacije o dogodku ali storilcu, da o tem nemudoma obvestijo policijo na številko 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.

Bavarski dvor FOTO: Ana Hvala

Hkrati opozarjajo občane, da se v primeru, če opazijo osumljenca, ne izpostavljajo, temveč takoj pokličejo policijo na številko 113, saj gre glede na opisano dejanje za nevarno osebo.