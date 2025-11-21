Neznanec odlomil zapornico na železniškem prehodu

Uslužbenci Slovenskih železnic so zjutraj obvestili policiste o poškodovanju zapornice na prehodu oziroma križišču ceste in železniške proge v naselju Prvačina na območju Mestne občine Nova Gorica, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec danes med 8.15 in 8.30 na križišču ceste in železniške proge blizu ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš na neugotovljen način poškodoval oziroma odlomil omenjeno zapornico za fizično zapiranje prehoda.

Po dejanju je odšel neznano kam. Zaposleni Slovenskih železnic so poškodovano zapornico že zamenjali. Preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Obvestili so tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.