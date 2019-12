V streljanju v bolnišnici v Ostravi umrlo šest ljudi

FOTO: Lukas Kabon/Reuters

V bolnišnici v češki Ostravi se je zgodil hud incident. Za zdaj neznani storilec je s strelskim orožjem ustrelil ljudi, ki so se nahajali v bolniščnični čakalnici.Neznanec je začel streljati nekaj po 7. uri zjutraj. Mednarodni tisk je sprva poročal, da so v njem umrle štiri osebe, a je zatem minister za zdravjeza češki radio potrdil, da je umrlo šest ljudi. Še dve osebi pa sta ranjeni.Bolnišnico so evakuirali. Storilec je še na begu, motiv njegovega dejanja ostaja neznan. Policija je objavila njegovo fotografijo in registrsko številko avtomobila, v katerem je prišel.