Neznanec z laserjem nevarno obsvetil helikopter Slovenske vojske

Neznanec je v petek okoli 23.30 v Latkovi vasi z laserjem svetil v helikopter Slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacienta v Univerzitetni klinični center Maribor. Pilot je zaradi tega imel težave z očmi, dejanje pa je predstavljalo resno tveganje za zračni promet in bi lahko imelo hujše posledice, so opozorili pri PU Celje. Preiskava poteka.

Po podatkih Policijske uprave (PU) Celje je osvetlitev trajala minuto, v tem času pa je bilo vsaj deset osvetlitev. Laser je bil tako močan, da je moral pilot ugasniti luči na helikopterju, poleg tega so ga srbele in se mu solzile oči, so v današnjem sporočilu za javnost še navedli na PU Celje.