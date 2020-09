Ni dokazov, da je dolenjski vinar kradel elektriko

Skoraj tri leta od vesti, da naj bi eden od prebivalcev vasi Češnjice pri Trebelnem kradel elektriko , je dokazni postopek pokazal, da je črn priključek resda bil, vendar ni jasno, kdo ga je naredil in kdaj, zato je višji državni tožilec Srečko Hočevar umaknil obtožni predlog zoper Antona Cvetana.»Dosedanji dokazni postopek je pokazal, da je neupravičen priklop v omarici za nov bivalni objekt nedvomno bil in da so zato elektriko uporabljali mimo števca, a ni dokazano, da bi ga izvršil ravno Cvetan ali da bi on naročil takšno neupravičeno vezavo elektrike. Možno je tudi, da je bil ta obvod narejen že takrat, ko je bil oče obdolženega še živ, in da ga je takrat opravil električar. Morda ga je naredil celo pokojni električar samovoljno, kar je nakazal tudi Cvetan. Tako Antonu Cvetanu ne moremo očitati ne tatvine niti prikrivanja,« je pojasnil tožilec Hočevar.Da je nekaj narobe z električno inštalacijo v tej vasici, so električarji ugotovili decembra 2017, ko so snemali nizkonapetostno omrežje, pri tem pa ugotovili, da nekaj elektrike teče mimo števca. Ugotovili so nezakonit priklop pri Cvetanovih. »Nikoli nisem nič ukradel, niti elektrike nisem kradel. Prav tako nisem bil v elektro omarici, niti nisem nikogar prosil, da bi mi priklopil elektriko na črno, ne vem pa, kaj so počeli električarji,« je dejal Cvetan, ki je na sodišče prinesel kar nekaj položnic. »Zanimivo, da tako rekoč ni razlike v ceni med porabo za obdobje, ko se me bremeni, da sem kradel, s to danes,« je pojasnil in opozoril, da je imel še eden od občanov enako »trapasto« zvezano elektriko, znašel se je tudi v kazenskem pregonu, pa je bila potem ovadba zoper njega ovržena.V zgornjem nadstropju nove zidanice od maja 2013 živi Antonov sin Boštjan Cvetan z družino. Ob prvi informaciji o sumih kraje elektrike je prišla v javnost tudi informacija, da naj bi Cvetanovi hladili vino, a je Boštjan na sodišču pojasnil, da ima resda manjši hladilni sistem, ki pa ga uporablja le v času fermentacije mošta, torej dva tedna na leto, zato je v času trgatve račun nekoliko višji.Ker je torej tožilec umaknil obtožni predlog, se je sojenje končalo z zavrnilno sodbo. Elektro Celje je priglasilo premoženjskopravni zahtevek v višini dobrih 13.700 evrov, po njihovi oceni naj bi namreč v nov objekt mimo števca steklo kar 72.870 kilovatnih ur, a ker na zadnji obravnavi ni bilo predstavnika podjetja, sodišče meni, da oškodovanec ne namerava nadaljevati pregona.