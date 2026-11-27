Nobenega dvoma ni, da je 44-letni Ukrajinec Dmytro Dobniuk 30. julija lani ob 10.17 na štajerki povzročil tragedijo, v kateri je umrlo pet njegovih rojakinj, ena pa se je hudo poškodovala. S takim mnenjem celjskega okrožnega sodišča se strinja tudi tamkajšnje višje, saj je, tako predsednik okrožnega sodišča Darko Berlak, prvostopenjsko sodbo v krivdoreku potrdilo. V preostalem delu pa jo je pritožbeni senat razveljavil in vrnil na prvo stopnjo v vnovično odločanje. Borec v vojni proti Rusiji je oče treh mladoletnih otrok in invalidski upokojenec, prejema pa 46,60 evra pokojnine, kar je seveda veliko premalo, da bi preživel družino, zato si je našel postranski posel, prevoze potnikov s kombijem v Italijo. Dmytro Dobniuk je julija lani na štajerki povzročil smrtno nesrečo. Sodba glede ...