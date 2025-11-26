Ni izključeno, da gre za izzive na tiktoku

V zadnjem času pri nas odmevajo nevarna dejanja tatov, pa tudi vandalov, ki na železniških tirih povzročajo škodo ter s tem ogrožajo železniški promet in potnike. Po intenzivni policijsko-kriminalistični preiskavi, predvsem ko so našli in zavarovali potrebne dokaze, so celjski policisti in kriminalisti našli enega od storilcev, osumljenega treh nevarnih dejanj, ki imajo znamenja in elemente uradno pregonljivega kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom. Tri takšna dejanja ima na vesti starejši mladoletnik, star več kot 16 let, doma z območja celjske policijske uprave, so prepričani. Po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku je ta zanj odredil pripor.