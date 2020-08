»Ni vseeno, ali bom sedel deset ali dvajset let«

Ponovno je morala na ljubljansko okrožno sodišče na sojenje svojemu skorajšnjemu morilcu Jožetu Šercerju priti Irena Osvald, ki je pred skoraj dvema letoma imela srečo, da je šibra ni zadela v vrat, temveč v roko. Šercerju, 68-letniku iz Papežev v občini Osilnica, ki je bil obsojen na 15 let in štiri mesece zapora, namreč sodijo znova. Oškodovanka je povedala, da je tistega jutra, 20. septembra 2018, odhajala v službo, ko jo je zapeklo v roki. »Zdaj si me pa zadel,« je dejala in stekla proč, strelca sicer v mraku ni videla. Nato je stekla po pomoč. Šercer je bil zaradi poskusa umora na zahrbten način in ...