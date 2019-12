Niso verjeli, da je hotel le pomagati

Ljubljana – Višji sodniki niso mogli mimo dejstva, da je tihotapec migrantov, ki je ljubljansko okrožno sodišče prepričal, da je hotel potnikom v EU le pomagati, kljub vloženi prošnji za mednarodno zaščito izkoristil slovensko ozemlje za storitev kaznivega dejanja, ob čemer se je po njihovem nedvomno zavedal, da je to, kar počne, prepovedano in zavržno. Namesto pogojne kazni ga zato pošiljajo v zapor.»Obtoženi je izkoristil nemoč in težke življenjske razmere tujcev, pri čemer ga je h kaznivemu dejanju vodila koristoljubnost,« so tako poudarili višji sodniki, ki so predse dobili primer pakistanskega tihotapca ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.