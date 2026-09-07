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    Črna kronika

    Nista le dva na leto, a tudi to bi bilo preveč

    Strojevodje psihološko pripravljajo na možnost samomorov, hujše pa so druge, nenamerne nesreče.
    Na tirih je v 30 letih umrlo približno 600 ljudi. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Na tirih je v 30 letih umrlo približno 600 ljudi. FOTO: Dejan Javornik
    B. T.
    7. 9. 2026 | 16:26
    7. 9. 2026 | 16:54
    2:12
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Slovenske železnice imajo dogovor s policijo, da o samomorih ne govorijo. A to ni le statistika, na leto na tirih svojega življenja ne končata dva človeka, število samomorilcev prej seže do 20. V 30 letih tako pred vlak skoči po 600 ljudi, zato je velika verjetnost, da bo vsak strojevodja vsaj enkrat imel to travmatično izkušnjo, nekateri pa imajo za sabo že po tri. Za tak primer je po vsej verjetnosti šlo tudi pri Žalcu. Ker se vlak ni ustavil na postaji, je bila samodejno sprožena akcija evakuacije z vlaka. To zaradi višine vrat oziroma večje razdalje to tal opravijo gasilci. Na enotirni regionalni progi, kakršna je tudi pri Žalcu, to hkrati pomeni popolno ustavitev železniškega prometa za vsaj dve uri, če ne tri. Gasilci morajo priti do vlaka, spraviti ljudi z njega in jih usmeriti na ...
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