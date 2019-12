FOTO:Nobeno od 38 vozil ni opravilo izrednega tehničnega pregleda

FOTO: PU Ljubljana

Kriminalisti so prejšnji teden v preiskavi suma korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z izvajanjem tehničnih pregledov na območju Ljubljane, zaključili z izrednimi tehničnimi pregledi zaseženih osebnih, tovornih in priklopnih vozil. Izvajalci tehničnih pregledov so na izrednih tehničnih pregledih kontrolirali 19 tovornih vozil, sedem polpriklopnih vozil in 12 osebnih vozil.Nobeno od 38 vozil ni opravilo izrednega tehničnega pregleda. Pri večini vozil so ugotovili kritične napake na vozilih, katerih udeležba v cestnem prometu predstavlja nevarnost za preostale udeležence v prometu. Še posebej kritična so bila večja tovorna vozila, ki so imela okvare na krmilnih mehanizmih, zavorah in blažilnih sistemih.Pri izvajanju tehničnih pregledov je poleg kriminalistov in tehničnih preglednikov sodeloval tudi inšpektor za promet in predstavnik Agencije za varnost prometa, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Preiskava se nadaljuje.Preiskavo so policisti sprožili zaradi informacij, da je mogoče v Ljubljani opraviti tehnični pregled vozila, čeprav vozilo ni tehnično brezhibno, o čemer so več predkazenskih postopkov vodili že leta 2016. V preiskavi so ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da vseh osem tehničnih preglednikov pri enem od ponudnikov tehničnih pregledov prejema podkupnino v zameno za to, da potrdijo tehnično brezhibnost vozilom, ki v resnici niso tehnično brezhibna. Zneski podkupnin so se gibali vse do 1200 evrov, odvisno od vrste vozila in od števila tehničnih pomanjkljivosti vozila. Med drugim so pregled uspešno opravila tudi vozila, na katerih niso delovale zavore.