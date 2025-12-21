Nov rasistični napad? Neznanec otroka s solzivcem popršil v oči

Tokrat je novica o incidentu, katerega žrtev je bil temnopolt otrok iz slovenske posvojiteljske družine, prišla iz Maribora. Ko sta bila z materjo na tamkajšnjem Titovem mostu, je mimo na kolesu pripeljal mlajši moški, ki je otroka od blizu popršil s solzivcem.

Ker je solzivec neposredno dosegel otrokove oči, je moral noč z materjo, ki je zgodbo delila na družbenih omrežjih, preživeti v bolnišnici. Do tja ju je odpeljal rešilec.

Dogodek je, kot je zapisala, prijavljen policiji. Policijo smo prosili za potrditev, odgovor čakamo.

»On je otrok. Je temnopolt in živi v svetu, kjer morajo otroci, kot je on, prehitro odrasti. To je resničnost, ki jo številne transrasne posvojiteljske družine živimo tiho: skrb za varnost otroka, zgolj zato, ker je viden in drugačen od večine,« je navedla.

»Rasizem? Nasilje ni naključje. Nastaja v okolju predsodkov – in otroci nikoli ne bi smeli nositi posledic tega. Kot mamo me boli. Kot človeka me je pretreslo.«