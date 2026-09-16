Novogoriški policisti prekinili ulično predstavo z mačetami

Novogoriški policisti so v torek dopoldne prejeli prijavo o kršitvi javnega reda in miru v bližini gostinskega objekta v središču Nove Gorice, češ da nekdo uporablja nevarne predmete.

Policisti so ugotovili, da je 53-letnik izvajal ulični nastop z mačetama, ki so mu jih nato zasegli.

Triinpetdesetletni domačin ostal brez mačet

Po prijavi so na Bevkov trg v Novi Gorici poslali več policijskih patrulj. Te so izsledile več oseb, med njimi 53-letnega moškega z območja Severne Primorske. Pri njem so našli kovinski mačeti, ki ju je sicer uporabljal kot rekvizit pri uličnem nastopu, je za STA danes pojasnil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Za Delo je sporočil, da je moški kovinska predmeta uporabljal v okviru svoje dejavnosti uličnega performansa oziroma pri uličnem nastopanju. Šlo je za samopromocijo, ne za dejavnost kakega kulturnega organizatorja.

Na kraju dogajanja je bil tudi fotograf, ki je spremljal in fotografiral gibanje 53-letnika z mačetama. Ta po ugotovitvah novogoriških policistov ni grozil drugim ljudem oziroma jih ni ogrožal, kar niti ni bil njegov namen.

Radio Robin je sicer poročal, da je bilo v spor oziroma prerekanje, zaradi katerih so poklicali policijo, vpletenih več oseb. Predvidena globa za prekršek 53-letnika znaša od 300 do 600 evrov. Primorske novice so objavile, da mačeti nista bli pravi, pač pa rekvizita.

Policisti so mu obe mačeti vseeno na kraju zasegli, saj gre za nevarna predmeta. Proti njemu bo uveden tudi prekrškovni postopek zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru, ki med drugim določa prepoved razkazovanja oziroma uporabe določenih predmetov na javnem kraju, je še pojasnil Božnik.

Policija pri tem poziva občane, naj jo obvestijo, če opazijo kršitev javnega reda in miru, kaznivo dejanje ali drugo sumljivo oziroma nevarno ravnanje. V nujnih primerih, ko je potrebno takojšnje ukrepanje policije, naj pokličejo interventno številko 113 oziroma se obrnejo na najbližjo policijsko enoto.