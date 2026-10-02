Nova zanikanja krivde v primeru smrti 37-letnika na Čopovi

Na Okrožnem sodišču Ljubljana se je končal predobravnavni narok za šest obtoženih policistov v primeru smrti 37-letnika na Čopovi v Ljubljani. Policist, ki mu očitajo povzročitev smrti iz malomarnosti, je krivdo zanikal. To je storil še policist, ki mu očitajo opustitev pomoči. Preostali štirje pa so se že pred tem izrekli za nedolžne.

Policisti so 8. decembra 2024 posredovali na Čopovi ulici v Ljubljani in zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni pozneje pa je v bolnišnici umrl.

Kakšne so obtožnice?

Specializirano državno tožilstvo je 22. decembra 2024 vložilo obtožnico zoper šest policistov, v kateri enemu od policistu očita, da je s prisilnim ukrepom davljenja storil kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti. Trem drugim policistom in dvema policistkama pa tožilstvo očita opustitev pomoči.

Zagovornica enega od policistov Branka Zobec Hrastar je danes med drugim predlagala zaslišanje policista, ki je bil med dogodkom dežuren na policijski postaji Ljubljana, pa tudi dveh gostincev. Predlagala je tudi zaslišanje sodnega izvedenca toksikologije, ki bi med drugim pojasnil, kako kombinacija prepovedanih drog vpliva na vedenje in zastoj srca.

K temu se je pridružil tudi zagovornik drugega policista Janez Lovrec. Prav tako je predlagal, naj se na policijski akademiji preveri, katerih ukrepov nudenja prve pomoči se je učil policist.

FOTO: Jože Suhadolnik

Predlagal izločitev sodnika

Odvetnik Tomaž Pulko, zagovornik tretjega policista, ki se je že pred tem izrekel za nedolžnega, pa je danes predlagal izločitev sodnika Mihe Šubara. Očital mu je, da je pooblaščencu oškodovanca dovolil vpogled v spis in dokaze pred koncem predobravnavnega naroka.

Sodnik Šubara je poudaril, da gre odvetnik Pulko s predlogom predaleč. Kot je dejal, gre za ponesrečen poskus zavlačevanja sojenja. O predlogu bo sicer odločala predsednica sodišča s posebnim sklepom, je dejal Šubara, ki je še omenil, da bo glavno obravnavo prevzel drug sodnik. Pulko je dejal, da s spremembo pred predlogom ni bil seznanjen.