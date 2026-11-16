Nove aretacije po smrti pacienta: aretirali zdravnico, medicinski sestri in tehnika

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Zaradi smrti 32-letnega pacienta v zagrebški psihiatrični bolnišnici so danes prijeli še štiri osumljence, je potrdila hrvaška policija. Zaradi suma umora pacienta, ki naj bi umrl zaradi čezmerne uporabe sile zdravstvenega osebja, so že od prej v priporu štirje zdravstveni tehniki.

Kristian Josip Periš je umrl 21. oktobra na kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan. Zaradi suma umora so od 8. novembra v priporu štirje zdravstveni tehniki.

Ključni trenutek 6. novembra

Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so danes aretirali zdravnico, medicinski sestri in zdravstvenega tehnika. Notranji minister Davor Božinović je pred aretacijami dejal, da preiskujejo vse okoliščine Periševe smrti in da ga ne bi presenetilo, če bi preiskavo razširili še na druge osebe, ki so bile navzoče med posredovanjem zdravstvenega osebja.

Po njegovih besedah je bil ključni trenutek 6. novembra, ko je policija prejela posnetek nadzornih kamer, ki je privedel do prijetja štirih zdravstvenih tehnikov. Danes prijete osebe naj bi bile na posnetkih skupaj z že prej prijetimi zdravstvenimi tehniki.

Po objavi posnetka ravnanja s Perišem je minuli teden odstopila direktorica klinike Majda Grah. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je zdravstvena inšpekcija ugotovila nepravilnosti pri izvajanju in dokumentiranju telesnega omejevanja pacienta. Inšpekcijski nadzor se nadaljuje, da bi ugotovili vse okoliščine njegove smrti ter morebitno odgovornost direktorice in upravnega sveta.