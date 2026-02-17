Nove smrti v Alpah: plaz zajel pet smučarjev, dva sta umrla

Snežni plaz v gorah blizu letoviškega mesta La Grave v francoskih Alpah je danes zajel pet smučarjev, dva sta umrla, so sporočile francoske oblasti. Eden od smučarjev pa je bil poškodovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nevarnost snežnih plazov v območju La Grave je bila danes zaradi kombinacije svežega snega in vetra, so sporočili iz francoske meteorološke službe.

S to nesrečo se je število ljudi, ki so umrli v plazovih v Franciji od začetka sezone, povečalo na 27. Nazadnje je minuli petek plaz v francoskih Alpah ubil tri smučarje, ki so smučali izven urejenih prog.