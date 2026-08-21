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    Črna kronika

    Novi spletni prevari: oškodovanki sta lopovom nakazali po 45.000 in 10.000 evrov

    Prevaranti so ju prepričevali k nakazilom na različne bančne račune. Policija svetuje posebno previdnost pri mamljivih spletnih ponudbah za investiranje.
    Policisti so včeraj obravnavali še dva primera spletnih goljufij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Fotografija je simbolična FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Policisti so včeraj obravnavali še dva primera spletnih goljufij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Fotografija je simbolična FOTO: Shutterstock
    R. I.
    21. 8. 2026 | 12:32
    21. 8. 2026 | 13:56
    3:02
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    Policisti PU Ljubljana so včeraj obravnavali dva primera spletnih goljufij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja.

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    Nova spletna prevara, 67-letnici z bančnega računa odtujili skoraj 62 tisočakov

    V prvem primeru je oškodovanka sredi julija na spletu zasledila oglas za investicijsko platformo, ki je obljubljala oplemenitenje vloženega denarja s pomočjo umetne inteligence. Po spletnem obrazcu je posredovala svoje podatke, nato pa jo je poklicala hrvaško govoreča ženska. Po njenih navodilih je na bančni račun v tujini nakazala 250 evrov začetnega vložka.

    Čez nekaj dni je prejela obvestilo, da naj bi vrednost njene naložbe narasla na okoli 79.000 evrov. V nadaljevanju je stik z njo vzpostavila še oseba, ki se je predstavljala kot investicijski svetovalec, in jo nagovarjala k dodatnim nakazilom na različne bančne račune. Plačila naj bi bila potrebna za nadaljnje trgovanje, plačilo davkov in izplačilo domnevnega dobička. Oškodovanka je tako v več nakazilih skupno nakazala več kot 45.000 evrov, obljubljenega denarja pa ni prejela. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.

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    Slovenci do konca julija izgubili 17 milijonov evrov, največ v kriptogoljufijah

    V drugem primeru so neznani storilci avgusta letos oškodovanko prek spletne investicijske platforme prepričali, da lahko z vlaganjem doseže visoke donose oziroma občutno poveča svoje premoženje. Prepričana o legitimnosti naložbe je opravila dve nakazili v skupni vrednosti več kot 10.000 evrov. Kasneje je ugotovila, da je bila žrtev spletne goljufije. Tudi v tem primeru policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.

    Policija opozarja

    Policija občanom svetuje posebno previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, ki obljubljajo hitre in nadpovprečne zaslužke, še posebej kadar domnevni svetovalci sami navežejo stik z njimi in od njih zahtevajo vedno nova nakazila. Prikaz visokega dobička na spletni platformi še ne pomeni, da ta denar v resnici obstaja oziroma da ga je mogoče izplačati.

    Občane še posebej opozarja, naj bodo previdni, kadar od njih za izplačilo domnevnega dobička zahtevajo dodatna plačila za »davke«, »provizije«, »aktivacijo računa« ali druge stroške. Pred vsakim nakazilom je treba preveriti ponudnika in ne dovoliti oddaljenega dostopa do računalnika ali telefona neznancem. Če sumite, da ste bili žrtev goljufije, čim prej obvestite svojo banko in policijo.

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    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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