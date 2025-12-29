Novogoriški policisti zasegli petarde, poškodovana je bila tudi fasada hiše

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v ponedeljek v Rožni Dolini pri Novi Gorici 19-letniku zasegli 40 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov kategorije F2, katerih glavni učinek je pok, se pravi petard. Policisti bodo zoper mlajšega moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Policisti so v ponedeljek v Rožni Dolini pri Novi Gorici 19-letniku zasegli 40 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov kategorije F2, katerih glavni učinek je pok. Slika je simbolična. FOTO: Policija

V nedeljo popoldne pa so novogoriški možje postave od občanov prejeli obvestilo o kršitvi javnega reda in miru zaradi objestne in nepremišljene uporabe pirotehničnih izdelkov dveh mladostnikov na območju Nove Gorice (na igrišču med Ulico Gradnikove brigade in Cankarjevo ulico). Na kraj so bili napoteni policisti PP Nova Gorica, vendar kršitev niso zaznali. Istega dne so jih občani obvestili tudi o kršitvi javnega reda in miru zaradi objestne uporabe pirotehničnih izdelkov na območju Kobarida. Na kraj so bili napoteni policisti PP Bovec, ki pa skupine mlajših oseb niso izsledili. Med novogoriško Ulico Gradnikove brigade in Cankarjevo ulico je pokalo tudi v soboto, a mladostnikov prav tako niso ulovili.

Novogoriški policisti so imeli kar nekaj dela zaradi nedovoljenih pirotehničnih sredstev. Slika je simbolična. FOTO: PU Nova Gorica

V soboto ponoči so prejeli tudi obvestilo o poškodovanju fasade stanovanjske hiše v naselju Skrilje v občini Ajdovščina. Po prvih zbranih podatkih je neznanec v soboto nekaj minut po polnoči prišel do ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš in proti objektu najverjetneje odvrgel pirotehnični izdelek, ki je poškodoval fasado (na njej je nastala luknja velikosti 10 x 10 cm) ter s kraja zbežal neznano kam. Lastniku stanovanjskega objekta je nastala materialna škoda za okoli tisoč evrov. O kaznivem dejanju so obvestili tudi pristojne pravosodne organe. Okoliščine nezakonitega ravnanja policija še preiskuje.

Kaj je dovoljeno in kaj ne

Policisti ponovno poudarjajo, da je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3 (sem sodijo petarde petarde, dvojne petarde, bliskovne petarde in poskakujoče petarde), katerih glavni učinek je pok, pa je prepovedana.

Prodaja in uporaba ostalih pirotehničnih izdelkov kategorij F1, F2 in F3 z učinki, kot so svetlobni učinki, oddajanje isker, barvnih plamenov, prasketanje, bliskanje, vrtenje na tleh, izmet vsebine, dvig s proizvajanjem učinkov v zraku, je dovoljena vse leto. Med tovrstne izdelke sodijo baterije, bengalski ogenj, bengalska bakla, sestavljene baterije, prasketajoča zrnca, svetleči peleti, fontana, ognjeni voziček, talna vrtavka, čudežna svečka, ognjeni sodček, raketa, rimska sveča, ognjemetni možnar, vrtavka, ognjeno kolo; od vseh izdelkov kategorije F3 so dovoljene baterije in kombinacije do 1000 g ter fontane do 750 g.

Pirotehnični izdelki s svetlobnimi učinki so dovoljeni, a tudi tu obstajajo omejitve. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Pojbič

Pri tem policisti še posebej opozarjajo, da tudi pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju z zakonskimi omejitvami pomenijo prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov, pirotehnične izdelke pa seveda zasežejo.

Treba pa je poudariti, da metanje petard ni le nezakonito, ampak tudi nevarno, saj imajo nesreče pri uporabi pirotehnike lahko tudi trajne in zelo tragične posledice.

Policisti v sodelovanju z zdravniki nenehno opozarjajo na posledice nepremišljene rabe pirotehnike. Fotografija je arhivska. FOTO: Leon Vidic

Posebni kategoriji

Obstajata pa tudi kategoriji pirotehničnih izdelkov T1 in P1, katerih prodaja in uporaba je dovoljena celo leto. V kategorijo T1 sodijo pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki predstavljajo majhno nevarnost in so namenjeni za notranjo in zunanjo uporabo (npr. izbruh zraka, bengalski plamen/ogenj, kometi, padajoči učinki, ognjene krogle, projektor plamena, fontane, curki, linijske rakete, projekcijske naprave, mine, vrtljivi učinki, dimne naprave, odrski plamen/pok/blisk …) V kategorijo P1 pa spadajo pirotehnični izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost, razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča. Niso namenjeni zabavi, ampak za alarmiranje, plašenje, signaliziranje, reševanje življenj, v industrijske namene, v tehnične in podobne namene (npr. plamenica, bliskovne naprave, generator dima, grelec, signalni naboji, rakete in raketni motorji, razpršilec pirotehnične tekočine, piromehanična naprava, pirotehnični polizdelki, oddajnik zvoka …).