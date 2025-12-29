  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Novogoriški policisti zasegli petarde, poškodovana je bila tudi fasada hiše

    V zadnjih dneh so prejeli več obvestil o metanju prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Policisti ponovno opozarjajo, kaj je dovoljeno in kaj ne.
    Minuli konec tedna je spet pokalo; najhujše šele pride. Slika je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Minuli konec tedna je spet pokalo; najhujše šele pride. Slika je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
    Staš Ivanc
    29. 12. 2025 | 14:27
    0:29
    A+A-

    Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v ponedeljek v Rožni Dolini pri Novi Gorici 19-letniku zasegli 40 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov kategorije F2, katerih glavni učinek je pok, se pravi petard. Policisti bodo zoper mlajšega moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

    Policisti so v ponedeljek v Rožni Dolini pri Novi Gorici 19-letniku zasegli 40 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov kategorije F2, katerih glavni učinek je pok. Slika je simbolična. FOTO: Policija
    Policisti so v ponedeljek v Rožni Dolini pri Novi Gorici 19-letniku zasegli 40 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov kategorije F2, katerih glavni učinek je pok. Slika je simbolična. FOTO: Policija

    V nedeljo popoldne pa so novogoriški možje postave od občanov prejeli obvestilo o kršitvi javnega reda in miru zaradi objestne in nepremišljene uporabe pirotehničnih izdelkov dveh mladostnikov na območju Nove Gorice (na igrišču med Ulico Gradnikove brigade in Cankarjevo ulico). Na kraj so bili napoteni policisti PP Nova Gorica, vendar kršitev niso zaznali. Istega dne so jih občani obvestili tudi o kršitvi javnega reda in miru zaradi objestne uporabe pirotehničnih izdelkov na območju Kobarida. Na kraj so bili napoteni policisti PP Bovec, ki pa skupine mlajših oseb niso izsledili. Med novogoriško Ulico Gradnikove brigade in Cankarjevo ulico je pokalo tudi v soboto, a mladostnikov prav tako niso ulovili.

    Novogoriški policisti so imeli kar nekaj dela zaradi nedovoljenih pirotehničnih sredstev. Slika je simbolična. FOTO: PU Nova Gorica
    Novogoriški policisti so imeli kar nekaj dela zaradi nedovoljenih pirotehničnih sredstev. Slika je simbolična. FOTO: PU Nova Gorica

    V soboto ponoči so prejeli tudi obvestilo o poškodovanju fasade stanovanjske hiše v naselju Skrilje v občini Ajdovščina. Po prvih zbranih podatkih je neznanec v soboto nekaj minut po polnoči prišel do ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš in proti objektu najverjetneje odvrgel pirotehnični izdelek, ki je poškodoval fasado (na njej je nastala luknja velikosti 10 x 10 cm) ter s kraja zbežal neznano kam. Lastniku stanovanjskega objekta je nastala materialna škoda za okoli tisoč evrov. O kaznivem dejanju so obvestili tudi pristojne pravosodne organe. Okoliščine nezakonitega ravnanja policija še preiskuje.

    Kaj je dovoljeno in kaj ne

    Policisti ponovno poudarjajo, da je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3 (sem sodijo petarde petarde, dvojne petarde, bliskovne petarde in poskakujoče petarde), katerih glavni učinek je pok, pa je prepovedana.

    image_alt
    Uvoz pirotehnike rekorden, kljub prepovedim pokanje ne pojenja

    Prodaja in uporaba ostalih pirotehničnih izdelkov kategorij F1, F2 in F3 z učinki, kot so svetlobni učinki, oddajanje isker, barvnih plamenov, prasketanje, bliskanje, vrtenje na tleh, izmet vsebine, dvig s proizvajanjem učinkov v zraku, je dovoljena vse leto. Med tovrstne izdelke sodijo baterije, bengalski ogenj, bengalska bakla, sestavljene baterije, prasketajoča zrnca, svetleči peleti, fontana, ognjeni voziček, talna vrtavka, čudežna svečka, ognjeni sodček, raketa, rimska sveča, ognjemetni možnar, vrtavka, ognjeno kolo; od vseh izdelkov kategorije F3 so dovoljene baterije in kombinacije do 1000 g ter fontane do 750 g.

    Pirotehnični izdelki s svetlobnimi učinki so dovoljeni, a tudi tu obstajajo omejitve. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Pojbič
    Pirotehnični izdelki s svetlobnimi učinki so dovoljeni, a tudi tu obstajajo omejitve. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Pojbič

    Pri tem policisti še posebej opozarjajo, da tudi pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju z zakonskimi omejitvami pomenijo prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov, pirotehnične izdelke pa seveda zasežejo.

    Treba pa je poudariti, da metanje petard ni le nezakonito, ampak tudi nevarno, saj imajo nesreče pri uporabi pirotehnike lahko tudi trajne in zelo tragične posledice.

    Policisti v sodelovanju z zdravniki nenehno opozarjajo na posledice nepremišljene rabe pirotehnike. Fotografija je arhivska. FOTO: Leon Vidic
    Policisti v sodelovanju z zdravniki nenehno opozarjajo na posledice nepremišljene rabe pirotehnike. Fotografija je arhivska. FOTO: Leon Vidic

    Posebni kategoriji

    Obstajata pa tudi kategoriji pirotehničnih izdelkov T1 in P1, katerih prodaja in uporaba je dovoljena celo leto. V kategorijo T1 sodijo pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki predstavljajo majhno nevarnost in so namenjeni za notranjo in zunanjo uporabo (npr. izbruh zraka, bengalski plamen/ogenj, kometi, padajoči učinki, ognjene krogle, projektor plamena, fontane, curki, linijske rakete, projekcijske naprave, mine, vrtljivi učinki, dimne naprave, odrski plamen/pok/blisk …) V kategorijo P1 pa spadajo pirotehnični izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost, razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča. Niso namenjeni zabavi, ampak za alarmiranje, plašenje, signaliziranje, reševanje življenj, v industrijske namene, v tehnične in podobne namene (npr. plamenica, bliskovne naprave, generator dima, grelec, signalni naboji, rakete in raketni motorji, razpršilec pirotehnične tekočine, piromehanična naprava, pirotehnični polizdelki, oddajnik zvoka …).

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pirotehnikapolicijaopozoriloNova Goricapetarde

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Primorska

    Novogoriški policisti zasegli petarde, poškodovana je bila tudi fasada hiše

    V zadnjih dneh so prejeli več obvestil o metanju prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Policisti ponovno opozarjajo, kaj je dovoljeno in kaj ne.
    Staš Ivanc 29. 12. 2025 | 14:27
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Daljinsko ogrevanje

    Priključena plinska enota, cena ogrevanja ostaja enaka

    Fiksni del cene daljinskega ogrevanja se bo zvišal za slabih 49 odstotkov, variabilni del pa znižal za dobrih 13 odstotkov.
    29. 12. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dobiacco

    Klaebo v Pogačarjevem slogu povečuje prednost na tekaškem Touru

    Norveški as ima že po dveh etapah novoletne tekaške turneje skoraj minuto prednosti pred zasledovalci. Slovenci daleč v ozadju.
    29. 12. 2025 | 13:47
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brigitte Bardot

    Sin pokojne Brigitte Bardot, ki je bežal od matere

    Sin Brigitte Bardot si je v tujini ustvaril družino in kariero, ločeno od zvezdniškega priimka njegove matere.
    29. 12. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča na avtocesti

    Pred policisti peš pobegnil na avtocesto in umrl

    Policisti so ugotovili, da je moški v vozilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.
    29. 12. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dobiacco

    Klaebo v Pogačarjevem slogu povečuje prednost na tekaškem Touru

    Norveški as ima že po dveh etapah novoletne tekaške turneje skoraj minuto prednosti pred zasledovalci. Slovenci daleč v ozadju.
    29. 12. 2025 | 13:47
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brigitte Bardot

    Sin pokojne Brigitte Bardot, ki je bežal od matere

    Sin Brigitte Bardot si je v tujini ustvaril družino in kariero, ločeno od zvezdniškega priimka njegove matere.
    29. 12. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča na avtocesti

    Pred policisti peš pobegnil na avtocesto in umrl

    Policisti so ugotovili, da je moški v vozilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.
    29. 12. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo