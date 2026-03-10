Novomeški policisti izsledili trinajstletnika, ki je streljal na človeka

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so bili v ponedeljek nekaj po 15. uri obveščeni o streljanju na območju naselja Brezje v Novem mestu, kjer je osumljenec domnevno izstrelil več nabojev proti oškodovancu in pobegnil s kraja. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov in ugotovili so, da v streljanju ni bil nihče poškodovan.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in zbirali obvestila. V nadaljevanju so izsledili 13-letnega osumljenca in potrdili njegovo identiteto. Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja poskusa uboja. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.