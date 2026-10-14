Ovadeni zaradi razpisa ministrice Emilije Stojmenove Duh?

Nacionalni preiskovalni urad je konec prejšnjega tedna na specializirano državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo proti trem osumljenim osebam zaradi suma kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev. Po ugotovitvah preiskovalcev je pri dejanju menda naklepno pomagalo še deset fizičnih oseb iz štirih gospodarskih družb.

Podatki iz ovadbe ustrezajo nabavi prenosnih računalnikov na ministrstvu za digitalno preobrazbo (MDP) iz julija leta 2023, ko ga je vodila ministrica Emilija Stojmenova Duh. Takrat je država kupila 13.000 računalnikov v skupni vrednosti 6,4 milijona evrov od podjetij Unistar, Lancom, Acord-92 ter Gambit Trade, ki so bila izbrana vsaka v svojem sklopu razpisa: »Prvi sklop naročila je dobil Lancom, drugi Unistar, tretji Gambit trade in četrtega Acord-92,« so pred tremi leti navajali na MDP.

Čeprav so z MDP po razpisu navajali, da je pravna podlaga za omenjeno javno naročilo zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, so preiskovalci zdaj ugotovili, da so domnevno tri osumljene osebe na enem od državnih organov izvedle javno naročilo brez ustrezne pravne podlage.

Prvoosumljena oseba – neuradno naj bi šlo za bivšo ministrico – naj bi sprejela odločitev o izvedbi naročila; preostali dve pa naj bi s pomočjo predstavnikov proizvajalcev in ponudnikov računalniške opreme pogoje javnega naročila prilagodili tako, da so ustrezali le izdelkom točno določenih ponudnikov.

Preostale sklope dražili le fiktivno

Po navedbah NPU naj bi osumljeni hkrati omogočili, da so si ponudniki javno naročilo med seboj enakomerno razdelili, tako da je vsakemu pripadel po en sklop. V postopku naj bi dosegli tudi najvišjo ceno računalniške opreme za posamezen sklop, ki je še ustrezala zahtevam javnega naročila, ponudniki pa naj bi na elektronskih dražbah za preostale sklope dražili le fiktivno.

Po zaključenih dražbah so v državnem organu z izbranimi ponudniki sklenili pogodbe o dobavi računalniške opreme, nato pa javno naročilo brez ustrezne pravne podlage povečali za še 30 odstotkov dodatnih sredstev. Zaradi tega so bili z istimi ponudniki sklenjeni aneksi k pogodbam. Po navedbah preiskovalcev skupna škoda za proračunska sredstva znaša 5,3 milijona evrov. Če k temu znesku prištejemo še DDV, pridemo do 6,4 milijona evrov, kolikor je bila vrednost razpisa MDP.

Pri domnevnem kaznivem dejanju naj bi sodelovali predstavniki štirih gospodarskih družb s sedežem v Ljubljani, ene gospodarske družbe s sedežem v Mariboru in dveh tujih gospodarskih družb, od katerih ima ena podružnico v Ljubljani.

Stojmenova Duh je sicer lani aprila ob novici, da je NPU opravil 15 hišnih preiskav v zvezi z zadevo, na facebooku napisala, da je za zadevo izvedela iz medijev ter da je do takrat kriminalisti niso obiskali.

Za kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev je predpisana kazen od enega do osmih let zapora. Predkazenski postopek je usmerjalo specializirano državno tožilstvo.