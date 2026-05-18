NPU zasegel kar 60 kilogramov kokaina

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v sodelovanju s kriminalisti ostalih policijskih uprav v okviru kriminalistične preiskave pretekli teden uspešno preprečili prodajo in zasegli večjo količino prepovedanih drog, je sporočil predstavnik policije za odnose z javnostmi Drago Menegalija.

53-letni srbski državljan je iz Španije v tovornem vozilu s prirejenim prostorom prepeljal 60 kilogramov prepovedane droge v Slovenijo, kjer jo je, na območje Celja, 12. maja nameraval predati sostorilcu, 36-letnemu slovenskemu državljanu. Med poskusom predaje je policija prijela oba.

Zasegli so približno 50.000 evorv gotovine. FOTO: Policija

Kriminalisti so nato preiskali še vozila in stanovanja osumljencev. Zasegli so jima 60 kilogramov kokaina in približno 50.000 evrov gotovine.

Preiskovalni sodnik je osumljencema odredil pridržanje. Očitajo jima izvršitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za kar je zagrožena kazen zapora od petih do petnajstih let.

Kriminalistična preiskava še poteka, več podrobnejših informacij bodo razkrili kasneje.