Nuna se je z nožem poškodovala sama, nato je podala lažno prijavo o napadu

Redovnica, ki je trdila, da jo je v petek v Zagrebu zabodel neznani storilec, se je poškodovala sama. Pri tem je uporabila nož, ki ga je kupila v trgovini, je med kriminalistično preiskavo ugotovila policija. Zaradi lažne prijave bodo proti njej vložili kazensko ovadbo, so danes sporočili z zagrebške policijske uprave.

Hrvaški mediji so poročali, da so v Zagrebu v petek popoldne zunaj samostana napadli redovnico, ki naj bi jo z ostrim predmetom zabodli v trebuh. Po napadu se je vrnila v samostan, od koder so poklicali zdravniško pomoč, v bolnišnici pa so nato ugotovili lažje poškodbe.

Redovnica je po odpustu iz bolnišnice v ponedeljek vložila kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu zaradi kaznivega dejanja poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Policiji je dejala, da jo je z nožem poškodoval neznani storilec.

Policisti so opravili razgovore z več osebami in preiskali okoliščine dogodka ter ugotovili, da je 35-letnica lažno prijavila kaznivo dejanje. Preiskava je namreč pokazala, da si je poškodbo z nožem, ki ga je pred tem kupila v eni izmed trgovin v Zagrebu, povzročila sama, so danes sporočili z zagrebške policijske uprave.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja lažne prijave kaznivega dejanja bodo proti njej podali kazensko ovadbo. Ker gre za samopoškodovanje, so poklicali tudi nujno medicinsko pomoč, redovnico pa so na podlagi zdravniške odločitve prepeljali v ustrezno zdravstveno ustanovo.

Zagrebška policija je danes še opozorila na nepreverjene in netočne navedbe o napadu neznanega moškega na redovnico, ki so jih objavili posamezni mediji. Kot so poudarili, je kriminalistična preiskava pokazala, da te navedbe ne držijo, in tovrstne trditve v celoti zavrnili.

Lažne informacije o napadu so se po pisanju hrvaškega portala Index sicer začele širiti prejšnji teden na družbenih omrežjih, ko je eden od uporabnikov, ki se je skliceval na neuradni vir, na facebooku zapisal, da je redovnico domnevno napadel migrant, ki je vzklikal verska gesla. Njegova objava se je nato začela deliti na družbenih omrežjih, povzeli pa so jo tudi nekateri mediji, tudi slovenski.