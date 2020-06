O podelitvi brezplačnih frekvenc Tušmobilu še ni dokončno odločeno

Ljubljana – Kazenski postopek zaradi domnevne vpletenosti v sporno podelitev brezplačnih frekvenc tretje generacije podjetju Tušmobil v letih 2006 in 2008 se je razpletel ugodno za nekdanjega direktorja Apeka, agencije za pošto in elektronske komunikacije (zdaj Akos, agencija za komunikacijska omrežja in storitve) Tomaža Simoniča. Ljubljansko okrožno sodišče ga je oprostilo, takšno sodbo pa tožilstvo izpodbija na višjem sodišču.Specializirano državno tožilstvo Simoniča bremeni zlorabe uradnega položaja in prejemanja podkupnin v obliki stanovanja v Piranu, vrednega približno 80.000 evrov. Zaradi očitka dajanja podkupnine ...