Ob eksploziji sistema za ogrevanje v motelu v Permu umrlo vsaj pet ljudi

Nesreča zaradi eksplozije toplovoda oziroma ogrevalnega sistema z vročo vodo v zasebnem motelu v mestu Perm v bližini Urala je zahtevala pet življenj, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Agencija se sklicuje na objavo tamkajšnjega ministrstva za nesreče.Prve vesti so govorile o štirih žrtvah in treh ranjenih, a so kasneje z ministrstva sporočili, da so pristojne službe med črpanjem vode in preiskovanjem prostorov našle pet trupel, ki jih še identificirajo.Motel z imenom Karamel stoji v industrijski coni milijonskega Perma, prizorišče nesreče je že obiskal tudi guverner regije. Lokalna policija je agenciji Tass sporočila, da so v zvezi z nesrečo sprožili kriminalno preiskavo, usmerjeno v ugotavljanje ustreznosti oziroma neustreznosti ogrevalnega sistema z varnostnimi standardi.Motel se sicer nahaja v kletnih prostorih stanovanjske zgradbe. Agencija Reuters je objavila tudi podatke s turističnega portala Booking.com. Cene za bivanje tam so nizke, prenočevanje za dve osebi v dvoposteljni sobi stane 1170 rubljev oziroma okoli 17 evrov na dan.