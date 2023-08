Ob gramoznici v Hočah zgorel avtobus, ukraden izpred osnovne šole

Mariborski Operativno komunikacijski center so zjutraj, nekaj minut po 6. uri, obvestili, da je prišlo na območju občine Hoče-Slivnica do požara avtobusa, so zvečer sporočili s Policijske uprave Maribor.

Avtobus je v celoti pogorel, k sreči v požaru ni bil nihče telesno poškodovan.

Zgoreli avtobus. FOTO: PGD Bohova

Policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil prišli do podatka, da je neznani storilec – oziroma morda tudi več neznanih storilcev – včeraj, nekaj minut pred polnočjo, vlomil v zaklenjen avtobus, ki je bil tedaj parkiran pred osnovno šolo v Hočah, ga spravil v pogon ter ga nato parkiral ob gramoznici v Hočah. Na tem območju je zatem avtobus zgorel.

Kot dodajajo, policisti in kriminalisti še zbiranjo obvestila in dokaze o vzroku požara, kot tudi o storilcu ali večih storilcih kaznivega dejanja velike tatvine po II. odstavku 205. člena Kazenskega zakonika, za katerega je predpisana kazen zapora do petih let.

Po prvih zbranih obvestilih je nastala gmotna škoda, v višini okoli 150.000,00 evrov. Po poročanju portala lokalec.si so v podjetju Arriva potrdili, da gre za njihov avtobus.