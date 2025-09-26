Ob menjavi pnevmatike umrl 40-letni voznik tovornjaka

Na dolenjski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo je včeraj okoli poldneva umrl 40-letni šofer tovornjaka, ki je priskočil na pomoč pri menjavi počene pnevmatike drugemu šoferju, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kot so policisti ugotovili na kraju dogodka, je 46-letnemu vozniku tovornega vozila počila sprednja desna pnevmatika, zaradi česar je ustavil na odstavnem pasu, približno kilometer pred izvozom Dobruška vas. O tem je obvestil drugega voznika, ki je bil prav tako na tej relaciji, in ga prosil za pomoč. Štiridesetletni šofer se je odzval, se odpeljal do njega in s svojim tovornim vozilom prav tako ustavil na odstavnem pasu.

Da bi zamenjala pnevmatiko, sta pod tovorno vozilo podstavila dvigalko in dvignila njegov sprednji del. Zatem se je voznik splazil podenj, da bi namestil še eno dvigalko, takrat pa je že postavljena dvigalka popustila, tovorno vozilo pa padlo na tla in 40-letnika poškodovalo. Zaradi poškodb je na kraju dogodka umrl. Policisti so skupaj s preiskovalnim sodnikom in državnim tožilcem opravili ogled kraja nesreče in pri tem tujo krivdo izključili. O dogodku bodo s poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo.