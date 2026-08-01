Ob vozilu policija našla trupli in orožje

Danes nekaj pred 9.30 uro so bili kranjski policisti obveščeni o varnostnem dogodku na območju Jeprce pri Kranju. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. Policisti so na kraju našli parkirano vozilo, ob katerem sta bili najdeni moško in žensko truplo, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Po prvih ugotovitvah kaže, da sta osebi umrli s strelnim orožjem ter da v dogodku ni bila udeležena tretja oseba, tako da nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni.

Kriminalistična preiskava na kraju še vedno poteka, zbirajo se obvestila o vseh okoliščinah dogodka. O dogodku sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec, ki nista prišla na kraj. Za obe trupli je bila odrejena sodna obdukcija.

»Tako motiv za dejanje kot izvor orožja in streliva, ki je bilo najdeno na kraju, še nista pojasnjena in sta predmet nadaljnje kriminalistične forenzične preiskave,« so pojasnili na PU Kranj.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Ko bo znanih več informacij o dogodku, ki jih bomo lahko delili z javnostmi, vas bomo o tem tudi obvestili.