Občanka iz Celja zaradi naložbene prevare ostala brez 29.000 evrov

Občanka je policiji v petek prijavila naložbeno prevaro, v kateri je izgubila dobrih 29.000 evrov. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je občanko sredi julija poklical neznanec s tuje telefonske številke in jo prepričal v donosno naložbo pri vlaganju v nakup zlata in nafte.

Občanka je najprej kupila bitcoin kupone v vrednosti dobrih 2000 evrov in njihove kode posredovala neznancu. Nato je v več transakcijah na tuje račune nakazala še 27.000 evrov.

Ko je posumila, da bi lahko šlo za prevaro, je o tem obvestila policijo.

Policisti ob tem opozarjajo, da pri naložbenih prevarah storilci pogosto ponujajo na videz dobičkonosne naložbene priložnosti, povezane z delnicami, obveznicami, kriptovalutami, žlahtnimi kovinami, nepremičninskimi naložbami v tujini ali alternativnimi viri energije. Policija zato svetuje previdnost pri ponudbah, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke.