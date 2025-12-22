Občanka po požaru še vedno v smrtni nevarnosti, škode za 115.000 evrov

91-letna občanka, ki je bila huje poškodovana v nedeljo v požaru v stanovanjskem bloku v Mariboru, je še vedno v smrtni nevarnosti, so danes za STA povedali na mariborski policijski upravi. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za razjasnitev vseh okoliščin dogodka.

Po vseh zbranih obvestilih in aktivnostih bodo obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Požar je izbruhnil v nedeljo okoli 15. ure v enem od stanovanj v stanovanjskem bloku na Korčetovi ulici. Po dosedanjih ugotovitvah policistov in kriminalistov je požar najverjetneje posledica gorenja svečk na adventnem venčku v stanovanju, ki je sicer v celoti pogorelo.

Zaradi ognja sta bila poškodovana še eno stanovanje ter fasada stanovanjskega bloka. Skupna gmotna škoda, ki je nastala zaradi požara, po nestrokovni oceni znaša okoli 115.000 evrov.

Gasilci so požar pogasili, stanovalci bloka, ki so bili ob intervenciji evakuirani, pa so se lahko vrnili v svoja stanovanja.