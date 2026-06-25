Občanka v spletni prevari izgubila 10 tisoč evrov

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da je bila občanka tarča spletnih goljufov.

Šmarski policisti obravnavajo spletno prevaro, v kateri je oškodovanka izgubila 10 tisoč evrov. Neznanec jo je po telefonu prepričal, da jo na kripto računu čaka dobiček. Nato ji je poslal spletno povezavo, prek katere je pridobil dostop do njenega bančnega računa, in ji odtujil denar.

Ker so spletne goljufije v porastu, policisti občanom svetujejo, da se ne pustijo zavesti spletnim goljufom, naj ne odgovarjajo na mail ter ne nakazujejo denarja, ne odpirajo priponk in ne klikajo na povezave. Mail naj, označijo kot vsiljeno pošto ali ga izbrišejo.