Občina Ravne razglasila žalovanje za pokojnima zakoncema, hči ostaja sama

Zaradi posledic eksplozije, ki je v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije odjeknila 25. avgusta, je po 46-letnem slovenskem državljanu umrla tudi njegova 44-letna soproga. V bolnišnici še vedno zdravijo njuno desetletno hči. Občina Ravne na Koroškem je v spomin na tragično preminula občana razglasila tridnevno žalovanje.

V znak spoštovanja do tragično preminulih in solidarnosti z družino pokojnih je župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen s sklepom razglasil tridnevno žalovanje, od srede do petka, so sporočili z občine.

»V tem času bomo zastave na objektih Občine Ravne na Koroškem izobesili na pol droga ter izobesili črno zastavo. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve do vključno petka, 4. septembra,« so navedli. Odpovedana je tudi za sredo sklicana seja občinskega sveta.

»Občanke in občane, javne zavode, društva ter druge organizacije prosimo, da se pridružijo izrazu spoštovanja in sočutja do družine ter vseh, ki jih je ta tragični dogodek prizadel. Lastnike lokalov prosimo, da v znak spoštovanja ne vrtijo glasne glasbe v svojih lokalih,« so pozvali na občini.

»Posebej težko je spoznanje, da se za življenje njune hčerke še vedno borijo v Italiji. Z vsem srcem ji želimo moč in verjamemo v najboljši možni izid. Družini izrekamo vso podporo in jim želimo, da bi v teh neizmerno težkih trenutkih našli moč drug v drugem,« so zapisali na občini.

Žalovanje. FOTO: Občina Ravne na Koroškem

Za pomoč družini je Župnijska Karitas Kotlje in Ravne odpirata transakcijski račun, na katerem bodo zbirali sredstva za pomoč družini in kritje stroškov, povezanih s tragično nesrečo.

Podatki za nakazilo sredstev so Župnijska Karitas Ravne na Koroškem, Stara ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem, TRR: SI56 0247 0025 3884 626, odprt pri Novi Ljubljanski banki, NAMEN: Za družino Jamnik-Kobolt, BIC BANKE: LJBASI2X, SKLIC: 00 01092026, KODA NAMENA: CHAR, je še objavila Občina Ravne na Koroškem.

Kot je pred dnevi poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, se je tragedija zgodila 25. avgusta okoli 20.30 v apartmaju, v katerem je živela družina. Po prvih ugotovitvah so se vsi trije pripravljali na večerjo, ko je prišlo do eksplozije, ki jo je morda povzročila plinska jeklenka. Po eksploziji je izbruhnil požar, ki je povzročil veliko škodo na stanovanju.

Po eksploziji so vsi trije člani družine, ki so bili delno obdani s plameni, zapustili apartma in se zatekli k bazenu. Prvo pomoč sta jim nudila dva karabinjerja, ki sta med dopustom bivala v objektu. Z gasilnimi aparati sta poskušala pogasiti ogenj. Člani slovenske družine so se nato z njuno pomočjo vrgli v bazen.

Čeprav so moškega takoj po prvi pomoči prepeljali v specializiran center za hude opekline v Palermu na Siciliji, je podlegel poškodbam. Njegovo soprogo in hčerko so zaradi hudih opeklin prav tako hospitalizirali v specializiranih centrih. Deklico zdravijo v Bariju, njeno mati pa so zdravili v Catanii, je v četrtek poročala Ansa.