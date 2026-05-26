Obdolženec želi nazaj svoje reggae hlače

Tožilstvo bo modificiralo obtožbo in dodatno obremenilo trojico domnevnih napadalcev ljubljanskega kmeta

Medtem ko 70-letni ljubljanski kmet iz Kleč Anton Č. okreva po lanskem napadu na njivi na Ježici, si dva od skupno treh njegovih domnevnih napadalcev raje belita glavo z vprašanjem, kdaj bi lahko dobila nazaj svoje stvari. Obtožena trojica naj bi julija lani na njivi napadla kmeta. Tja so se pripeljali z neregistriranim peugeotom 206. Ker lastništvo avta ni urejeno, sodnica o njegovi vrnitvi še razmišlja. »Ali lahko dobim te hlače?« je Primož Strojan vprašal ljubljansko okrožno sodnico Ano Babnik po tem, ko je navzočim na obravnavi kazala predmete, ki so jih policisti zasegli po napadu na kmeta. Hlače v barvah jamajške zastave in z upodobljeno podobo tamkajšnjega reggae pevca Boba Marleyja so 19-letnemu obdolžencu zelo pri srcu, pa četudi je na njih njegova kri. »Oprati jih bo treba,« ga ...