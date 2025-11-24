Objestni voznik uničil prenovljene izteke v Planici

Nordijski center Planica je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da je v soboto neznani voznik z vožnjo in »driftanjem« po iztekih otroških in mladinskih skakalnic povzročil veliko gmotno škodo. Gre za izjemno občutljivo travnato površino, ki zaradi neugodnih razmer še ni zmrznjena, zato je škoda po prvih ocenah ogromna, so zapisali.

Dodali so, da so bili izteki skakalnic po svetovnem prvenstvu leta 2023 v celoti prenovljeni, zdaj pa so v veliki meri uničeni. Vsaka neravnina lahko za skakalce predstavlja resno nevarnost, zato bo spomladi potrebna obnova, so še opozorili.

Na Policijski upravi (PU) Kranj dogodek preiskujejo. Kot so sporočili, so opravili ogled kraja in intenzivno zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dejanja ter izsleditvi storilcev. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

O "driftanju" so bili policisti obveščeni tudi v petek zvečer, in sicer na območju predora Ljubelj. Na kraj so takoj napotili več policijskih patrulj, ki so tam izsledile šest voznikov avtomobilov, ki so sunkovito speljevali in zavirali na zasneženi prometni površini na območju pred predorom. Zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa so jim izdali plačilne naloge v znesku 200 evrov, so zapisali na PU Kranj.