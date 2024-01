Vozil brez izpita, večkrat trčil in poškodoval voznico ter dva policista

Policista sta danes okoli 15. ure na ljubljanski obvoznici opazila objestnega voznika osebnega vozila. Voznik se kljub pozivom policije ni ustavil in je trčil v osebno vozilo, kasneje pa tudi v službeno vozilo policije. Vozniku, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so vozilo zasegli, so sporočili policijske uprave Ljubljana.

Po podatkih policije je voznik osebnega vozila objestno vozil po obvoznici in storil več prometnih prekrškov, kot so vožnja po odstavnem pasu, vožnja preko polne črte in nepravilno menjavanje voznih pasov, medtem pa je ogrožal tudi ostale udeležence prometa.

Policista sta voznika s službenim vozilom pričela ustavljati, vendar se ni ustavil in je vožnjo pospešeno nadaljeval z ljubljanske obvoznice na Celovško cesto. Tam je trčil v osebno vozilo voznice, svojo vožnjo nadaljeval nazaj na obvoznico, kjer je nato pri izvozu Brdo trčil v službeno vozilo policije. Voznica osebnega vozila in oba policista so lažje poškodovani, je sporočila policija.

Povzročitelju nesreč, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so vozilo zasegli, policisti pa še nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. O vseh okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

»Najhujše kršitve na avtocestah so prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno,« so ob tem še zapisali na policiji ter voznike pozvali k upoštevanju prometnih predpisov.