Oborožen rop v središču Ljubljane, neznanci ukradli nakit

Policijsko upravo Ljubljana so danes nekaj po 10. uri obvestili o oboroženem ropu specializirane trgovine v centru mesta Ljubljana. Kot so sporočili z uprave, naj bi sodeč po prvih zbranih obvestilih rop izvršili štirje do sedaj neznani storilci, ki so odtujili nakit.



V dogodku je bil lažje poškodovan varnostnik v trgovini, ki pa ni potreboval zdravniške pomoči. Aktivnosti policistov za izsleditev oseb so še v teku, prav tako poteka ogled kraja kaznivega dejanja, zato več informacij ta trenutek policije ne želi posredovati.



Kot piše STA, naj bi po neuradnih informacijah oropali urarno na Čopovi ulici.