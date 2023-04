Obramba Kavaškega klana meni, da skesancu ni mogoče verjeti

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je Inglič zatrdil, da se nikoli ni ukvarjal s prodajo droge in da je niti užival ni, pa je tožilstvo zoper njega že vložilo pravnomočno obtožnico. Iz te, kot je pojasnil sodnik Tomaž Bromše, izhaja prepričanje tožilstva, da bi moral Inglič junija 2013 od kurirja, ki je prihajal z Nizozemske, prevzeti kilogram kokaina. A se to na koncu ni zgodilo, saj so kurirja pred tem aretirali na počivališču Povodje.