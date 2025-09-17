Obramba vztraja, da je policija delovala nezakonito

V nadaljevanju preberite:

Sojenje domnevnim krvnikom Satka Zovka z Dinom Muzaferovićem - Cezarjem na čelu se še ni začelo, saj obramba z vsemi topovi izpodbija enega od ključnih dokazov tožilstva. Obtoženi, poleg Muzaferovića so to še Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Koštić in Vili Sušnik, bi se najverjetneje težje znašli na sodišču, če tožilstvo in policija v prvih dneh po Zovkovem umoru ne bi napela vseh sil. Toda po prepričanju obrambe naj pri tem ne bi delovala povsem po črki zakona.