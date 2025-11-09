Obsežen požar pri Radomljah, na delu več kot 150 gasilcev

V industrijskem kompleksu v Preserjah pri Radomljah je malo po polnoči ogenj zajel dobrih dva tisoč kvadrtnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov nekdanjega LIP Radomlje, je na družbenem omrežju facebook sporočil Center za zaščito in reševanje Domžale.

V boju proti ognju so aktivirali celotno javno gasilsko službo občine Domžale, gasilce PGD Mengeš, Kamnik in Šmarca ter štab Civilne zaščite Občine Domžale. Na terenu je več kot 150 gasilcev, ki so požar omejili, intervencija še poteka in bo predvidoma trajala dlje časa. Vzrok požara za zdaj ni znan.

Okoliške prebivalce pozivajo, da naj zaradi sproščanja dima zapirajo okna ter se ne približujejo območju požara. Vse informacije glede nadaljnjih aktivnosti bodo, kot so dodali, dostopne na uradnih kanalih občine ter Centra za zaščito in reševanje Domžale.